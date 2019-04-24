Убытки, долги по зарплате и сокращения: организации по ремонту дорог в вотчине "Лукойла" в ХМАО грозит банкротство

24 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Убытки, долги по зарплате и сокращения: организации по ремонту дорог в вотчине "Лукойла" в ХМАО грозит банкротство

Организация, которая 16 лет занималась ремонтом дорог, благоустройством, ликвидацией свалок в Урае (считается вотчиной "Лукойла"), заявила о предбанкротном состоянии. Акционерное общество "Дорожник" завершило прошедший год с убытком в 2,6 млн руб., теперь предприятию не хватает более 1,6 млн руб. на зарплаты сотрудникам, которых пришлось сократить почти вдвое, топливо, налоги и коммунальные платежи. Руководство "Дорожника" обратилось за помощью к главе Урая Анатолию Иванову, поскольку единственным акционером организации является администрация города, передает корреспондент Накануне.RU.

Положение "Дорожника" его руководитель охарактеризовал как "крайне критическое". С 2002 г. предприятие занимается содержанием дорог, зеленых насаждений в Урае, благоустройством территорий, установкой дорожных знаков, но по итогам прошлого года получило убыток в 2,6 млн руб., который оказался для акционерного общества фатальным.

"АО "Дорожник" – одно из немногих предприятий, производственная база которого находится в черте города, что способствует мобильному осуществлению предотвращения чрезвычайных ситуаций на городских и пешеходных тротуаров при уборке снежных осадков, борьбе с гололедицей. В настоящее время АО "Дорожник" фактически лишено возможности осуществлять свою деятельность по ряду объективных причин, образовавшихся не по вине общества", – говорится в обращении руководства предприятия к главе Урая, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Большую часть дохода – 75% – предприятие получило с содержания и строительства автозимников на Карабашских лицензионных участках по договору с АО "Евротек-Югра". Содержание внешнего благоустройства и дорог в Урае составило всего 11,5% и 6,6% дохода "Дорожника", сообщается в письме.

Штат предприятия к 1 января 2018 г. с 80 человек сократился до 55. Сейчас дохода "Дорожника" в 3,3 млн руб. недостаточно для выплаты зарплат (2 млн руб.), топлива (600 тыс. руб.), коммунальных услуг (250 тыс. руб.), налогов и запчастей.

Руководитель "Дорожника" намерен приостановить деятельность предприятия по вине работодателя, сообщить о задержке зарплаты в инспекцию по труду, а в дальнейшем – обратиться в суд с заявлением о в предвидении банкротства.

Урай, Дорожник(2019)|Фото: Леонард Насибуллин

19 апреля постоянная комиссия думы Урая по экономике рассмотрела обращение акционерного общества и рекомендовала администрации города в мае провести и отчитаться о ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности "Дорожника", а также "рассмотреть возможность создания равных условий для участия АО "Дорожник" при подготовке и проведении муниципальных торгов на производство профильных работ наравне с субъектами малого предпринимательства", говорится в постановлении гордумы, подписанном заместителем председателя Артемом Бабенко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Убытки, долги по зарплате и сокращения: организации по ремонту дорог в вотчине "Лукойла" в ХМАО грозит банкротство

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: урай, дорожник, банкротство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 4617

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети