За неуважение к власти наказан первый россиянин: ругал в соцсетях Путина

В России впервые вынесен приговор по новому закону о неуважении к власти, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации, опубликованной на сайте Чудовского районного суда Нижегородской области, к административной ответственности был привлечен житель города Малая Вишера.

Суд установил, что 31 марта мужчина разместил в интернете две записи с "информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ" - говорится на сайте суда.

По данным главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, оскорбительные посты были посвящены президенту России ВладимирУ Путину.

В результате мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Новгородском областном суде.