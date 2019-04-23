В Москве противники проекта "Восточное Измайлово" обвинили организаторов публичных слушаний в подкупе

Результаты публичных слушаний по проекту планировки кварталов района "Восточное Измайлово" в Москве, где пройдет реновация, станут известны 30 апреля, сообщила Накануне.RU участница слушаний.

Напомним, под программу реновации попадают 36-28 кварталы района. По данным инициативной группы активистов, в проекте планировки территории вместо существующих 33 пятиэтажных домов запланированы 10 блоков высотой от 10 до 25 этажей. Это нарушает обещание Собянина жителям Москвы, поскольку квартал будет уплотнен в три раза, отмечают представители группы. Также активистов беспокоит, что деревья, которые росли в квартале 60 лет, будут вырублены и заменены хрупкими саженцами. По мнению жителей района, это ухудшит экологическую обстановку на территории.

Публичные слушания прошли сегодня. Ранее сообщалось, что участниками могут стать только жители, имеющие подтверждающие документы на право собственности в районе "Восточное Измайлово". Однако, активисты утверждают о якобы имевшем место подкупе участников слушаний.

"Слушания прошли ужасно. Было много людей, которые за деньги устраивали крик. Всех закрикивали и не давали сказать по существу. Хлопали тогда, когда это было выгодно разработчикам, устраивали хвалу разработчикам и проектировщикам, и никак не давали возможность никакую конструктивную критику внести. Нас было меньше. Мы в сети нашли объявление, что они вербуют людей с зычными голосами. У нас это объявление есть", - заявила участница слушаний.

Как сообщало Накануне.RU, власти Москвы с 4 апреля вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет реновация. Согласно предлагаемым документам, жилые площади на месте сносимых домов увеличатся в несколько раз.

Напомним, летом 2017 года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. Затем Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 году под реновацию передано около 1 млн кв.м.