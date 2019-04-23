В Кургане заключенный "заминировал" школу

В Кургане осужден 21-летний заключенный, который из исправительной колонии "заминировал" школу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Суд установил, что 4 октября 2017 г. мужчина с мобильного телефона позвонил в полицию и предупредил их о заложенном взрывном устройстве в общеобразовательной школе, расположенной на территории исправительного учреждения, где он отбывает наказание. Через некоторое время он вновь позвонил в правоохранительные органы и сообщил о заложенной бомбе в одном из отрядов колонии, где он отбывает наказание.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного материальный ущерб в общей сумме свыше 8 тыс. руб.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

Отметим, что мобильные телефоны запрещены в исправительных учреждениях.