Жители пострадавшего дома в Магнитогорске пожаловались Текслеру, что им не хватает денег на покупку нового жилья

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске, осмотрел квартиры и пообщался с жильцами. Люди пожаловались главе области на волокиту и на нехватку денег, чтобы купить новое жилье из-за роста цен.

Врио губернатора в сопровождении главы города Сергея Бердникова осмотрел площадку около дома. Ему рассказали, что благоустройство сквера начнется с 30 апреля, а в целом все работы планируется завершить до 15 июня.

"К дню города должно быть все закончено", - рапортовали главе области магнитогорские чиновники.

"Других вариантов нет", - в ответ подчеркнул Текслер.

Врио губернатора обратил внимание, что в настоящий момент территория выглядит небезопасно.

Затем Алексей Текслер зашёл в шестой подъезд, чтобы оценить состояние квартир и пообщаться с жильцами. Во дворе его уже ждали жители дома, чтобы рассказать о своих проблемах. В том числе и жители шестого и девятого подъездов, которые отказываются возвращаться в квартиры.

"Наша квартира над аркой. Как там жить? Там трещины, окно выбито, оно на саморезах, пыль, рваные обои, потому что мы все вскрывали, показывали. Все были в нашей квартире, но сказали, что все хорошо и жить здесь можно", - рассказала Накануне.RU жительница дома Ольга Н.

Многие жалуются, что не могут купить новое жилье на те деньги, которые получат взамен пострадавших квартир, а ещё нужно сделать ремонт и купить мебель.

"Дом трясет, страшно трясет. Нужно съезжать, но Действительно цены подскочили. не хватает мне моего миллиона. А мне 60 лет, я не могу ипотеку брать", - говорит жительница дома Ирина Т.

"Я бы съехала, но мне не хватает этих денег. Чтобы купить, мне нужно ещё 250 тыс. руб. Мою однокомнатную квартиру оценили в 1 млн руб. На эти деньги я не могу ничего купить", - рассказала Накануне.RU другая жительница.

Люди жалуются, что отдают свои квартиры за копейки, и на эти деньги купить жилье по рыночной стоимости в этом же районе невозможно.

Другие напротив хотели бы купить жилье дешевле той стоимости, которую им рассчитали. А оставшиеся деньги направить на покупку мебели и сделать ремонт, но это невозможно.

"В администрации нам сказали, что сумму которую нам насчитали, мы должны в нее уложиться, ни меньше. Если мы нашли дешевле, разницу они оставляют себе. А мы хотим деньги вложить в ремонт, в мебель", - рассказала жительница 12 подъезда Ольга.

Некоторые пытаются продать квартиры самостоятельно, но желающих нет. При этом многие уверены, что после благоустройства территории цены на эти квартиры вырастут.

Также они жалуются на волокиту при оформлении документов, не решён вопрос с нотариусом, а впереди ещё майские праздники и опять сроки затянутся.

В ходе общения с врио губернатора жители рассказали, что хотели бы получить деньги вместо квартиры.

"Есть распоряжение президента расселить дом. Расселить означает жилье на жилье и другого толкования, что такое расселить нет. Государство несёт ответственность за то, чтобы против того жилья, которое у вас есть, вы получили другое жилье. В этом есть логика. Деньги это не расселить" , - обозначил свою позицию глава области.

Он поинтересовался у жителей решен ли вопрос по автомобилям. На первой встрече они жаловались, что не могут получить материалы ущерб за пострадавшие во время взрыва машины. Как оказалось, этот вопрос решен. Также он пообещал дать соответствующее поручение после жалоб на волокиту.

"Мне дают миллион и я ничего на него не могу купить, и жить я здесь не могу. Что мне делать? Я посмотрела 10 квартир. Цены подскочили. Надо добавить 250 тыс. В кредиты я не полезу", - обратилась к врио губернатора женщина.

Алексей Текслер признал, что в настоящий момент это самый актуальный вопрос. Он рассказал, что для его решения власти намерены поработать с застройщиками.