Соболь долго на одном популизме не протянет: встреча с избирателями обернулась фееричным фиаско

Выдвигающаяся на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь, кажется, не очень обеспокоена разработкой политической программы. Иначе не объяснить тот факт, что речь активистки перед потенциальным электоратом, по словам наблюдателей, выливается в один сплошной популизм.

Для жителей Красной Пресни, Арбата и Хамовников Соболь по-прежнему – «темная лошадка». Напомним, протеже Навального баллотируется по давно сформированному 43-му округу, представленному, помимо этой кандидатуры, и другими кандидатами, причем, известными политиками. К примеру, Сергеем Митрохиным. Его, в отличие от юриста ФБК, люди уже знают.

Казалось бы, вчерашняя встреча для госпожи Соболь – прекрасный способ познакомиться с москвичами и рассказать о себе, о своей позиции и планах. Однако «крикливая баба в красном» (так ее окрестили в соцсетях) этим шансом не воспользовалась. А, может быть, и не хотела.

Свое истинное отношение к избирателям она продемонстрировала с самого начала, опоздав на встречу на полтора часа. Провалилась активистка и по пункту блиц-опроса. Присутствующим даже не дали задать вопросы. Корреспондента ФАН и вовсе оттолкнули, сославшись на автограф-сессию.

По всей видимости, Соболь и Навальный просто боятся «неудобных» вопросов касательно доходов кандидата. Ранее стало известно о наличии у семьи Соболь дорогостоящего имущества, оцениваемого в 51 млн рублей. Рассказать избирателям, как ей удалось обзавестись роскошной недвижимостью при зарплате в 60 тысяч, она, судя по всему, не посчитала нужным.

Зато популистских лозунгов вместо действий хоть отбавляй. Адвокат Тимур Маршани в разговоре с iReactor объяснил такую позицию кандидата в Мосгордуму следующим образом: «Лозунгами говорить намного проще, чем грамотно объяснить свою политическую позицию. При этом реноме политика определяется тем, насколько эффективно он выполняет обещания, данные в ходе предвыборной кампании. Сейчас почему-то новоиспеченные политики все чаще выбирают громкие высказывания вместо конкретных действий».

И тем не менее, персона Соболь вызывает у некоторых людей интерес. Маршани связывает это с тем, что громкие слова и девизы пользуются большим спросом, нежели четкий политический курс. Соболь и ей подобные в свою очередь просто «снимают сливки», не особо утруждая себя программой и продуманным имиджем.

Но вряд ли можно говорить о том, что кандидат ФБК долго протянет на одном популизме. Тем более, что свою репутацию Соболь уже изрядно запачкала благодаря фейковым расследованиям.