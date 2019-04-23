В Пермском крае подростка судят за вымогательство

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя края, которого подозревают в вымогательстве с применением насилия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого СУ СК России.

По предварительным данным, вечером 24 ноября 2018 г. обвиняемый управлял чужим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Используя надуманный повод о том, что повредил автомобиль, отвлекшись на проходившего мимо сверстника, потребовал у него четыре тысячи рублей. Получив отказ, он начал избивать юношу, продолжая требовать деньги.

В ситуацию вмешались очевидцы произошедшего. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.