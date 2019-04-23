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Общество Московская область

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Бывшая супруга директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества. Об этом сообщил адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин, передает "Интерфакс".

Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов.

Среди имущества, которое отсудила экс-супруга Грудинина, - банковские счета, ценные бумаги, акции, в том числе "Совхоза имени Ленина". Их общая стоимость пока не уточняется.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле 2018 года экс-кандидат в президенты, директор Совхоза имени развёлся с женой. Такое решение принял мировой суд Бабушкинского района Москвы. После этого Ирина Грудинина подала иск о разделе имущества с бывшим супругом.

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Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

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Теги: Павел Грудинин, развод, жена, суд



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Ранее 21.08.2018 03:47 Мск Ирина Грудинина подаст иск о разделе имущества с экс-кандидатом в президенты
Ранее 16.07.2018 17:20 Мск Грудинин развёлся с женой

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