Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Бывшая супруга директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества. Об этом сообщил адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин, передает "Интерфакс".

Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов.

Среди имущества, которое отсудила экс-супруга Грудинина, - банковские счета, ценные бумаги, акции, в том числе "Совхоза имени Ленина". Их общая стоимость пока не уточняется.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле 2018 года экс-кандидат в президенты, директор Совхоза имени развёлся с женой. Такое решение принял мировой суд Бабушкинского района Москвы. После этого Ирина Грудинина подала иск о разделе имущества с бывшим супругом.