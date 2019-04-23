Киевский суд рассмотрит законность приватизации фабрики Порошенко

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики им. Карла Маркса (ныне входит в корпорацию Roshen) пока еще действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.

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По его словам, фабрика была украдена, но он подал иск только сейчас, после поражения Порошенко на выборах, так как ранее все суды контролировались президентом.

"Сегодня появляется возможность вернуть украденное украинскому народу. Фабрика, которая сейчас почему-то называется Roshen и служит одному из барыг, обязательно будет возвращена народу", - сказал Кива.

Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen Петра Порошенко в 1996 году. Он заявил, что несколько лет назад передал корпорацию в "слепой траст", и это максимум, что он мог сделать. Он похвалил себя, что он первый на Украине, кто так поступил. При этом до президентства олигарх обещал продать весь свой бизнес.

Также Накануне.RU сообщало, что Генпрокуратура Украины подозревает чиновников администрации Порошенко и экс-главу Нацбанка в масштабных хищениях на миллиарды гривен путем финансовых махинаций.