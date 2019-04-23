Киевский суд рассмотрит законность приватизации фабрики Порошенко

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Киевский суд рассмотрит законность приватизации фабрики Порошенко

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики им. Карла Маркса (ныне входит в корпорацию Roshen) пока еще действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.
Читайте также:

По его словам, фабрика была украдена, но он подал иск только сейчас, после поражения Порошенко на выборах, так как ранее все суды контролировались президентом.

"Сегодня появляется возможность вернуть украденное украинскому народу. Фабрика, которая сейчас почему-то называется Roshen и служит одному из барыг, обязательно будет возвращена народу", - сказал Кива.

Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen Петра Порошенко в 1996 году. Он заявил, что несколько лет назад передал корпорацию в "слепой траст", и это максимум, что он мог сделать. Он похвалил себя, что он первый на Украине, кто так поступил. При этом до президентства олигарх обещал продать весь свой бизнес.

Также Накануне.RU сообщало, что Генпрокуратура Украины подозревает чиновников администрации Порошенко и экс-главу Нацбанка в масштабных хищениях на миллиарды гривен путем финансовых махинаций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Киевский суд рассмотрит законность приватизации фабрики Порошенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Roshen, приватизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3732

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети