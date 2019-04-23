Судьи областного суда отказали в иске о незаконности конкурса на пост главы Челябинска

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область Уральский ФО

Судьи областного суда отказали в иске о незаконности конкурса на пост главы Челябинска

23 апреля в Челябинском областном суде было прекращено дело об оспаривании положения о порядке проведения конкурса по выборам главы Челябинска. Истец – лидер регионального отделения партии "Яблоко" и сам участник конкурса по выборам главы города Ярослав Щербаков – намерен в ближайшее время подготовить новый вариант иска и снова оспорить в суде процедуру выборов главы Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Щербаков считает, что его иск был отклонен от рассмотрения сегодня чисто по формальным признакам. "По мнению суда, общественное объединение/политическая партия не имеет право выступать в защиту неопределенного круга лиц или конкретно своих членов. На этом обстоятельстве настаивали: прокурор и представители Челябинской городской думы, строившие свою защиту в основном на этом", - прокомментировал сам истец ситуацию, добавляя, что в ближайшее время подаст новую версию того же искового требования.

Кроме того, Щербаков напомнил, что с аналогичным иском (о признании недействительным положения о выборах главы города) сегодня в суд может обратиться любой городской житель, достигший 21 года и не имеющий ограничений в пассивном избирательном праве (то есть быть выдвинутым кандидатом и участвовать в конкурсе). По словам лидера челябинского "Яблока", после сегодняшнего решения суда имеется 15 дней для обжалования вердикта в Верховном суде России.

Напомним, что конкурс на должность главы администрации Челябинска прошел 26 февраля нынешнего года, члены конкурсной комиссии выбирали между тремя прошедшими кандидатами. Победителем был признан исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов, всего для участия в конкурсе заявилось изначально 16 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Судьи областного суда отказали в иске о незаконности конкурса на пост главы Челябинска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ярослав Щербаков, Владимир Елистратов, Яблоко, Челябинский областной суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2019 16:23 Мск Елистратова тащат в суд из-за конкурса на пост мэра

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3727

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети