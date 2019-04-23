Судьи областного суда отказали в иске о незаконности конкурса на пост главы Челябинска

23 апреля в Челябинском областном суде было прекращено дело об оспаривании положения о порядке проведения конкурса по выборам главы Челябинска. Истец – лидер регионального отделения партии "Яблоко" и сам участник конкурса по выборам главы города Ярослав Щербаков – намерен в ближайшее время подготовить новый вариант иска и снова оспорить в суде процедуру выборов главы Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Щербаков считает, что его иск был отклонен от рассмотрения сегодня чисто по формальным признакам. "По мнению суда, общественное объединение/политическая партия не имеет право выступать в защиту неопределенного круга лиц или конкретно своих членов. На этом обстоятельстве настаивали: прокурор и представители Челябинской городской думы, строившие свою защиту в основном на этом", - прокомментировал сам истец ситуацию, добавляя, что в ближайшее время подаст новую версию того же искового требования.

Кроме того, Щербаков напомнил, что с аналогичным иском (о признании недействительным положения о выборах главы города) сегодня в суд может обратиться любой городской житель, достигший 21 года и не имеющий ограничений в пассивном избирательном праве (то есть быть выдвинутым кандидатом и участвовать в конкурсе). По словам лидера челябинского "Яблока", после сегодняшнего решения суда имеется 15 дней для обжалования вердикта в Верховном суде России.

Напомним, что конкурс на должность главы администрации Челябинска прошел 26 февраля нынешнего года, члены конкурсной комиссии выбирали между тремя прошедшими кандидатами. Победителем был признан исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов, всего для участия в конкурсе заявилось изначально 16 человек.