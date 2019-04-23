ФСБ предотвратила теракты в Дагестане и Чечне

ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе, пресечена деятельность ячейки террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Махачкале и Грозном, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ведомства.

Численность законспирированной ячейки составляла пять человек.

Сообщается, что участники группы готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

Уточняется, что бандиты планировали изготовить самодельное взрывное устройство через инструкции из интернета.

По местам жительства и личного досмотра участников группировки обнаружены и изъяты компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, четыре гранатометных выстрела, две гранаты, три боевых ножа, два магазина от автомата Калашникова, более 80 патронов различного калибра, а также записи суицидального характера.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.