23 Апреля 2019
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Политика Украина

Официально: После обработки 100% протоколов Зеленский выиграл выборы президента Украины

После обработки всех протоколов Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины с результатом в 73,22%, передает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК этой страны.

За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541 тыс. 530 избирателей, за Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан.

Итоговая явка на выборы составила 61,37%.

Как сообщало Накануне.RU ранее, Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов президента, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста.

Напомним, проигравший выборы Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.

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Официально: После обработки 100% протоколов Зеленский выиграл выборы президента Украины

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Теги: Владимир Зеленский, украина, выборы



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