23 Апреля 2019
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Опубликован проект постановления о "старшем" и "ведущем" учителях в школах

В номенклатуру должностей в школах предлагают внести две новых должности - "старший учитель" и "ведущий учитель". Соответствующий проект постановления Минпросвещения РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что изменения не потребуют выделения дополнительных средств из федерального бюджета РФ.

Министерство предлагает наряду с должностью "учитель" ввести должности "старший учитель" и "ведущий учитель".

В должностные обязанности "старшего учителя" наряду с установленными будут входить обязанности по проектированию и координации участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ общего образования, учитывающих особенности континента обучающихся, методическое сопровождение деятельности педагогов образовательной организации.

"Ведущие учителя" в том числе будут обязаны проводить работу по интеграции профессиональной деятельности педагогических работников (учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов), педагогическому наставничеству.

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Опубликован проект постановления о "старшем" и "ведущем" учителях в школах

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Теги: Минпросвещения, должности, учитель, закон



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