СК проводит проверку по факту инцидента с авиадебоширом, угрожавшим стюардессам на борту самолета "Бангкок-Москва"

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России За рубежом Москва

СК проводит проверку по факту инцидента с авиадебоширом, угрожавшим стюардессам на борту самолета "Бангкок-Москва"

Следователи проведут проверку по факту угроз стюардессам на борту самолета, выполовшего рейс из Бангкока в Москву. Поручение выяснить обстоятельства инцидента дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел 22 апреля на борту самолета. Во время полета авиадебошир начал угрожать стюардам и попытался покинуть салон через аварийный люк.

Также, по информации СМИ, мужчина угрожал членам экипажа. "В последующем несколько пассажиров помогли экипажу успокоить агрессивного мужчину. По прилету в аэропорт авиадебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Бастрыкин призвал дать принципиальную правовую оценку действиям авиадебошира.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК проводит проверку по факту инцидента с авиадебоширом, угрожавшим стюардессам на борту самолета "Бангкок-Москва"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бангкок, Москвы, авиадебошир, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3721

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети