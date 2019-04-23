СК проводит проверку по факту инцидента с авиадебоширом, угрожавшим стюардессам на борту самолета "Бангкок-Москва"

Следователи проведут проверку по факту угроз стюардессам на борту самолета, выполовшего рейс из Бангкока в Москву. Поручение выяснить обстоятельства инцидента дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел 22 апреля на борту самолета. Во время полета авиадебошир начал угрожать стюардам и попытался покинуть салон через аварийный люк.

Также, по информации СМИ, мужчина угрожал членам экипажа. "В последующем несколько пассажиров помогли экипажу успокоить агрессивного мужчину. По прилету в аэропорт авиадебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Бастрыкин призвал дать принципиальную правовую оценку действиям авиадебошира.