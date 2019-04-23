Цуканов обвинил протестующих в "телефонном терроризме"

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел заседание Совета политических партий и посвятил его проведению публичных мероприятий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предваряя выступления представителей партий, полпред заявил, что стране необходима общественно-политической стабильность, что неоднократно подчёркивал в своих выступлениях президент Владимир Путин.

По словам Цуканова, право на проведение публичных акций никто не ставит под сомнение, но в последнее время участились политические провокации, - видимо, сказывается дефицит гражданской сознательности. Например, получила распространение практика не заявленных массовых мероприятий под видом всевозможных собраний, забегов, прогулок и встреч. При этом в ряде случаев их организуют даже парламентские партии, которые должны подавать пример законопослушности.

Полпред подчеркнул, что организаторы публичных мероприятий должны осознавать свою ответственность, также назвав "телефонным терроризмом" анонимные призывы собираться на сомнительные мероприятия через различные мессенджеры.

В дальнейшем представители парламентских партий (КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России") рассказывали о том, как видят своё взаимодействие с органами власти, то и дело отмечая факты воспрепятствования проведению санкционированнных митингов, когда организаторам отказывают в площадках на центральных площадках, отсылая на окраины. Власти объясняют это тем, что ранее некие организации подали заявки, а на деле на этих местах зачастую так никто и не появляется. Исключением стала ""Единая Россия", которая не упомянула о каких-либо проблемах при проведении публичных мероприятий.