После пенсионной "реформы" в Пермском крае выросла безработица

После повышения пенсионного возраста по итогам первого квартала текущего года в Пермском крае наблюдается рост уровня регистрируемой безработицы, заявил министр социального развития региона Павел Фокин на заседании "круглого стола" в заксобрании, передает корреспондент Накануне.RU.

Показатель увеличился до 1,6%. При этом к 2024 г. в Прикамье прогнозируется дефицит рабочих мест, так как на рынок помимо молодых специалистов выйдут работники, освободившиеся в ходе программ модернизации.

"По нашим прогнозам к 2024 г. дополнительно в крае будет обучено 130 тыс. выпускников. И к этому же времени порядка 72 тыс. человек трудоспособного возраста из-за модернизации некоторых отраслей выйдут на рынок труда. Все они будут нуждаться в новых рабочих местах", - сказал Фокин.

Разрыв между количеством рабочих мест в экономике региона и предложением трудовых ресурсов составит порядка 30 тыс. Министерство работает над поиском инвестпроектов, которые смогут нивелировать разницу.

"К концу мая мы планируем уже сверстать рабочий документ с учетом отраслевого анализа. В течение лета будем его обсуждать и дорабатывать, чтобы к осени прийти к выводам, предложениям и итогам", - рассказал Павел Фокин.

Ранее эксперты подсчитали, что повышение пенсионного возраста повышает риски безработицы в категории предпенсионеров.