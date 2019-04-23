23 Апреля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

После пенсионной "реформы" в Пермском крае выросла безработица

После повышения пенсионного возраста по итогам первого квартала текущего года в Пермском крае наблюдается рост уровня регистрируемой безработицы, заявил министр социального развития региона Павел Фокин на заседании "круглого стола" в заксобрании, передает корреспондент Накануне.RU.

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Показатель увеличился до 1,6%. При этом к 2024 г. в Прикамье прогнозируется дефицит рабочих мест, так как на рынок помимо молодых специалистов выйдут работники, освободившиеся в ходе программ модернизации.

"По нашим прогнозам к 2024 г. дополнительно в крае будет обучено 130 тыс. выпускников. И к этому же времени порядка 72 тыс. человек трудоспособного возраста из-за модернизации некоторых отраслей выйдут на рынок труда. Все они будут нуждаться в новых рабочих местах", - сказал Фокин.

Разрыв между количеством рабочих мест в экономике региона и предложением трудовых ресурсов составит порядка 30 тыс. Министерство работает над поиском инвестпроектов, которые смогут нивелировать разницу.

"К концу мая мы планируем уже сверстать рабочий документ с учетом отраслевого анализа. В течение лета будем его обсуждать и дорабатывать, чтобы к осени прийти к выводам, предложениям и итогам", - рассказал Павел Фокин.

Ранее эксперты подсчитали, что повышение пенсионного возраста повышает риски безработицы в категории предпенсионеров.

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После пенсионной "реформы" в Пермском крае выросла безработица

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Теги: повышение пенсионного возраста, законодательное собрание Пермского края, безработица



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