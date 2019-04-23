23 Апреля 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Путинского полпреда призвали разобраться в давлении на оленеводов из-за "митингов" в тундре

Полемику на заседании в уральском полпредстве вызвало выступление первого секретаря комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ, депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елены Кукушкиной, которая напомнила о случае, когда на Ямале, после встречи ненцев в тундре полицейские вызвали "на разговор" оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто. По её словам, силовики трактовали встречу как "незаконный митинг", хотя имела место встреча оленеводов в тундре.

Полпред Николай Цуканов ответил, что готов взять ситуацию на контроль, но не понимает, зачем Сэротэтто вынес обсуждение прав коренных народов Севера на уровень ООН, когда мог обратиться к нему. Полпред подчеркнул, что готов разобраться, если к нему поступит письменное обращение от самого оленевода.

собрание оленеводов, КМНС(2019)|Фото: Голос Тундры

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Путинского полпреда призвали разобраться в давлении на оленеводов из-за "митингов" в тундре

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Теги: Николай Цуканов, Ейко Сэротэтто



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