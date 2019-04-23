23 Апреля 2019
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Общество В России

Кержаков и Тюльпанова официально развелись

Бывший футболист "зенита" и сборной России Александр Кержаков (36) и дочь погибшего сенатора Вадима Тюльпанова Милана (25) официально расторгли брак. На судебном заседании были только адвокаты бывших супругов.

Основной причиной конфликтного течения развода стала опека над двухлетним сыном пары. По решению суда ребенок будет жить с матерью. Ранее на этой неделе Кержаков написал в своем блоге в Instagram, что в интересах сына прекращает борьбу за ребенка.

Развод Кержакова с третьей официальной женой было очень похож на расставание со второй (гражданской) – Екатериной Сафроновой: конфликт из-за ребенка, обвинение Александром бывшей девушки в употреблении наркотиков. Правда, та история закончилась судебным решением в пользу Кержакова. Кстати, вторая и третья жене футболиста не так давно встречались и нашли общий язык.

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Кержаков и Тюльпанова официально развелись

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Теги: александр кержаков, милана тюльпанова, опека, развод



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