23 Апреля 2019
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Чайка едет разбираться в мусорном кризисе на Урале

7 мая Екатеринбург посетит генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Он проведет совещание по экологии, ожидается, что на этой встрече обсудят обоснованность мусорных тарифов в регионах УрФО.

Информация об этом прозвучала на заседании Совета политических партий при полпреде президента в УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Много критики со стороны оппозиционных партийцев в очередной раз прозвучало по поводу "мусорной" реформы. Цуканов старался, как мог, сгладить негатив, неоднократно призывая критиков к конструктивному диалогу.

"Начали за здравие, закончили мусорной реформой", - тихим голосом прокомментировал полпред, который, похоже, решил, менять имидж, потихоньку отращивая бороду и перейдя в своих докладах почти на шепот.

Николай Цуканов(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, совещание в полпредстве(2019)|Фото: Накануне.RU

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Чайка едет разбираться в мусорном кризисе на Урале

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Теги: Юрий Чайка, Николай Цуканов



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