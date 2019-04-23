В Тюмени за 50 миллионов продают сгоревший памятник архитектуры

В Тюмени на сайте бесплатных объявлений Avito разместили информацию о продаже памятника архитектуры - дома купца Жернакова, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость сильно поврежденного в огне здания оценивают в 50 млн руб.

"Продается нежилое помещение. Историческая часть города. Рядом выход на пристань на набережную. Сейчас идет реконструкция. Деревянные стены заменены на блоки. Облицовка кирпичная, кирпич (столетней давности) на облицовку - 3000 штук уже привезли из Екатеринбурга. Рядом большая парковка", - сообщает автор объявления.

Напомним, пожар площадью в 500 "квадратов" произошел в здании 19 июля 2017 г. Этот дом – объект культурного наследия регионального значения. Здание возведено в 1909 г. по заказу тюменского купца первой гильдии Василия Жернакова. Памятник принадлежит к немногочисленной группе местных зданий, выполненных в формах неорусского стиля и модерна. Помимо архитектурно-художественной ценности, имеет историческое значение, связанное с пребыванием в нем в 1919-1922 гг. Тюменской губернской чрезвычайной комиссии.

В течение двух лет памятник так и не был восстановлен.