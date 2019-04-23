Киевский суд заявил о давлении со стороны Порошенко и требует возбудить против него уголовное дело

Судебная коллегия Окружного административного суда Киева обратилась в Высший совет правосудия, Госбюро расследований и Генпрокуратуру, требуя возбудить против пока еще действующего президента Петра Порошенко уголовное дело за давление на судей при принятии важных решений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В заявлении говорится, что Порошенко, министр юстиции Павел Петренко и глава Нацбанка Яков Смолий совершили преступления. Так коллегия расценила действия Порошенко после того, как суд признал национализацию "Приватбанка" в 2016 году незаконной. В ответ олигарх призвал Генпрокуратуру и СБУ привлечь к уголовной ответственности самих судей, принявших "неправильное" решение.

Судьи считают, что действия Порошенко "направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над нею тотального контроля с целью подчинения своей воле" и подпадают под ч.1 статьи 109 УК Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).

Также коллегия судей просит парламент рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента президента.

Отметим, что этот же суд приостановил принудительное переименование канонической УПЦ.