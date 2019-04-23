На Ямале двухлетняя девочка сгорела из-за игры соседки со спичками

Следователи выяснили причину пожара в селе Мыс Каменный, в котором погибла маленькая девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 18 апреля вспыхнул двухэтажный 16-тиквартирный деревянный дом. В одной из семей погибла двухлетняя девочка, двое других детей и их 31-летняя мать пострадали в результате отравления угарным газом. Они лечатся.

Во время осмотра места происшествия и бесед с жителями дома следователи выяснили причину возгорания. Пожар возник в квартире на первом этаже. Девочка, которую мать оставила без присмотра, играла спичками на балконе. Одна из них упала на утеплитель, он тут же вспыхнул.

Поджигательница позвала на помощь соседей, но сами они потушить огонь не смогли. Жильцы дома начали покидать горевшее здание. Семья, живущая на втором этаже, из-за сильного задымления не смогли найти маленькую дочь, тело которой вскоре и обнаружили огнеборцы. Проверка обстоятельств пожара продолжается.