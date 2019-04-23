Ответственность за взрывы на Шри-Ланке взяло на себя ИГ
Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Reuters, террористы не предоставили доказательств своей причастности к нападениям.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах еще в начале апреля - благодаря сообщениям иностранных спецслужб.
По последним данным, в результате взрывов на Шри-Ланке погибли 320 человек, в том числе 45 детей.
Напомним, в момент взрывов российские туристы находились в других курортных зонах Шри-Ланки. Жертв среди них нет.