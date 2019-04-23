Правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону "О недрах"

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в закон "О недрах", предусматривающий совершенствование правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Изменениями в закон предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами – разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. "При этом конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых права пользования участком недр могут предоставляться с этой целью, будут устанавливаться Правительством России", - говорится в сообщении.

Участки недр будут выделяться по конкурсу на основании решения комиссии при Роснедрах по заявке недропользователя.

Срок пользования недрами в этих целях на нераспределённом фонде недр в конкурсном порядке будет составлять до 15 лет с возможностью неоднократного продления на 5 лет. В рамках совмещённой лицензии – до 7 лет с возможностью однократного продления на 3 года.

Недропользователей предлагается также освободить от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами.

Как сообщало Накануне.RU, с 2019 г. в России могут появиться полигоны для тестирования новых методов добычи "сланцевой" нефти. В Минприроды ранеерешили поддержать разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов.