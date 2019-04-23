В Нижневартовске заявки на участие в "Бессмертном полку" подали более 150 организаций

В Нижневартовске заявки для участия в "Бессмертном полку" подали более 150 организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Для построения шествие 9 мая соберется на проезжей части в районе жилого дома №9, корпус №2 по улице Ленина. Завершение построения - проезжая часть в районе жилого дома №13. От улицы Ленина участники полка пройдут по проспекту Победы, затем по улице Омской, после - по проспекту Победы - улице 60 лет Октября. Завершится шествие у мемориала "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Начало шествия в 12.00.

В мэрии напоминают, что использование транспарантов в Бессмертном полку не обязательно, прийти можно и с обычной фотографией своего героя, но она может затеряться в большой колонне.

Специалисты фонда развития города "МЫ ВМЕСТЕ" предлагают безвозмездную помощь в подготовке фото для акции "Бессмертный полк". Фонд расположен на Проспекте Победы, 21 и работает по будням с 10.00 до 13.00, и с 14.00 до 17.00.

Напомним, в связи с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, будет введено временное ограничение движения транспортных средств по дорогам города.