ОБСЕ: Россия не вмешивалась в украинские выборы

Международные наблюдатели не зафиксировали вмешательства России в президентские выборы на Украине. Об этом сказал в эфире "Радио свобода" лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Гиорги Церетели.

По его словам, никаких конкретных доказательств не было замечено, например препятствования избирательному процессу или в плане кибербезопасности, но Россия якобы могла "вмешиваться через пропаганду".

"Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства. Конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу этого сказать сейчас. Как международные наблюдатели, в день выборов мы не видели таких доказательств", - сказал Церетели.

Позиция Церетели свидетельствует, что, даже несмотря на очевидные вещи, в Европе не могут полностью освободиться от своих умозрительных заключений о "российском вмешательстве".

Напомним, действующий президент Петр Порошенко в течение нескольких месяцев уверял, что Россия точно будет вмешиваться в президентские выборы на Украине.