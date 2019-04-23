ОБСЕ: Россия не вмешивалась в украинские выборы

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

ОБСЕ: Россия не вмешивалась в украинские выборы

Международные наблюдатели не зафиксировали вмешательства России в президентские выборы на Украине. Об этом сказал в эфире "Радио свобода" лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Гиорги Церетели.
Читайте также:

По его словам, никаких конкретных доказательств не было замечено, например препятствования избирательному процессу или в плане кибербезопасности, но Россия якобы могла "вмешиваться через пропаганду".

"Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства. Конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу этого сказать сейчас. Как международные наблюдатели, в день выборов мы не видели таких доказательств", - сказал Церетели.

Позиция Церетели свидетельствует, что, даже несмотря на очевидные вещи, в Европе не могут полностью освободиться от своих умозрительных заключений о "российском вмешательстве".

Напомним, действующий президент Петр Порошенко в течение нескольких месяцев уверял, что Россия точно будет вмешиваться в президентские выборы на Украине.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ОБСЕ: Россия не вмешивалась в украинские выборы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, ОБСЕ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3711

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети