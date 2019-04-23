Жилой дом в Екатеринбурге, на месте которого планируют построить филармонию, не может быть снесен

Прокуратура прислала ответ по поводу строительства нового здания филармонии в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщили жильцы дома №40 на улице Карла Либкнехта, который планируется снести ради будущей стройки.

Напомним, новый зал филармонии на 1950 мест хотят построить в границах улиц Карла Либкнехта - Клары Цеткин - Тургенева - Первомайская. При этом в проекте строительства жилой пятиэтажки уже нет, а людей не поставили в известность о возможном расселении.

В декабре прошлого года свердловские власти предложили жильцам дома, который хотят снести из-за филармонии, создать рабочую группу. В январе этого года филармония начала скупать квартиры в данном доме.

Жильцы обращались в прокуратуру. Как говорится в последнем ответе надзорного ведомства, "в настоящее время на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон перечисленных выше объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция". Полный ответ можно прочитать в группе жильцов дома в соцсети Facebook.

Напомним, в феврале директор Свердловской филармонии уже получил предостережение от прокуратуры в связи с выкупом квартир в доме, который хотят снести.