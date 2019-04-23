23 Апреля 2019
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Общество Пермский край

В Перми сотни экспертов собрались обсудить сохранение и развитие лесной отрасли

В Перми на заводе Шпагина стартовал третий этап Национального лесного форума. Он проходит под эгидой Госдумы и при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Сегодня на заводе начинают работу четыре тематические площадки. В их работе участвуют 500 человек из 27 регионов страны. Они обсудят вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли. С докладами выступят отраслевые эксперты из Прикамья и других регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам председателя оргкомитета Национального лесного форума, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, Лесной форум проходит второй год подряд в разных регионах. По его словам, используемый формат изменения законодательства или нормативной базы только после обсуждения проблемных вопросов с теми людьми, которые работают на местах, доказал свою эффективность.

"Городские леса в Пермском крае — пример для подражания. 80% таких лесов поставлены на учёт. А в целом по стране – не более 40%. Нам есть, чему поучиться. Это вопрос сохранения здоровья людей", - сказал он.

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

Ещё одна тема — взаимодействие государства и бизнеса.

"В Национальном проекте "Экология" обозначены серьёзные задачи. Государство самостоятельно не справится со всеми проблемами и вложениями. Для реализации нацпроекта нам нужно искать взаимные интересы бизнеса и государства. Чаще всего бизнес не видит и не ощущает, может ли быть государство партнером в этой сфере. Мы готовы менять законодательство о ГЧП, сейчас работаем над его расширением, чтобы можно было совместно с бизнесом благоустраивать Национальные парки, особо охраняемые природные территории, реализовывать проекты по лесовосстановлению", - сказал Николаев.

Он добавил, что в Пермском крае есть хороший пример взаимодействия власти и бизнеса в части мониторинга леса. Это интересный опыт для тиражирования.

"На форум приехало много участников из разных областей – это показывает важность и нужность данного мероприятия, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. – На площадках форума будут обсуждать, как реализуются лесные законы в регионах, в том числе в Пермском крае, чего не хватает".

По словам министра территориального развития Пермского края Александра Борисова, край готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других регионов. Власти региона хотят поделиться своим опытом, получить полезную, ценную информацию других территорий, чтобы более эффективно решать те или иные задачи.

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

"Хотелось бы, чтобы каждый участник форума вышел с из этого зала с багажом новых знаний. Пермский край всегда рад проводить подобные мероприятия", - сказал Борисов.

На заводе имени Шпагина сегодня действуют четыре площадки: "Лесное законодательство в действии", "Сколько стоит лес", "Лес и природа города", "Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании". Ключевым мероприятием сегодняшнего дня станет пленарное заседание с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии России, главы Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Напомним, в первый день форума участники посетили Пермский лесопожарный центр и особо охраняемую природную территорию Черняевский лес, а также побывали на семинарах "Цифровизация лесной отрасли" и "Экология и добровольческое движение".​

Форум проходит под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Форумы уже прошли в Тамбове и Тюмени. В июне Национальный лесной форум посетит Якутск (ДФО) с 2 по 3 июня, потом Сыктывкар (СЗФО) с 4 по 5 июля, Красноярск (СФО) с 2 по 3 сентября. Подведение итогов состоится в сентябре в Москве.

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

Лесной форум - 2019 Пермь(2019)|Фото: permktai.ru

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В Перми сотни экспертов собрались обсудить сохранение и развитие лесной отрасли

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: национальный лесной форум, доклад, форум, семинар



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Ранее 23.04.2019 09:10 Мск Пермский край поделился опытом обеспечения безопасности лесной отрасли

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