В Перми сотни экспертов собрались обсудить сохранение и развитие лесной отрасли

В Перми на заводе Шпагина стартовал третий этап Национального лесного форума. Он проходит под эгидой Госдумы и при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Сегодня на заводе начинают работу четыре тематические площадки. В их работе участвуют 500 человек из 27 регионов страны. Они обсудят вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли. С докладами выступят отраслевые эксперты из Прикамья и других регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам председателя оргкомитета Национального лесного форума, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, Лесной форум проходит второй год подряд в разных регионах. По его словам, используемый формат изменения законодательства или нормативной базы только после обсуждения проблемных вопросов с теми людьми, которые работают на местах, доказал свою эффективность.

"Городские леса в Пермском крае — пример для подражания. 80% таких лесов поставлены на учёт. А в целом по стране – не более 40%. Нам есть, чему поучиться. Это вопрос сохранения здоровья людей", - сказал он.

Ещё одна тема — взаимодействие государства и бизнеса.

"В Национальном проекте "Экология" обозначены серьёзные задачи. Государство самостоятельно не справится со всеми проблемами и вложениями. Для реализации нацпроекта нам нужно искать взаимные интересы бизнеса и государства. Чаще всего бизнес не видит и не ощущает, может ли быть государство партнером в этой сфере. Мы готовы менять законодательство о ГЧП, сейчас работаем над его расширением, чтобы можно было совместно с бизнесом благоустраивать Национальные парки, особо охраняемые природные территории, реализовывать проекты по лесовосстановлению", - сказал Николаев.

Он добавил, что в Пермском крае есть хороший пример взаимодействия власти и бизнеса в части мониторинга леса. Это интересный опыт для тиражирования.

"На форум приехало много участников из разных областей – это показывает важность и нужность данного мероприятия, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. – На площадках форума будут обсуждать, как реализуются лесные законы в регионах, в том числе в Пермском крае, чего не хватает".

По словам министра территориального развития Пермского края Александра Борисова, край готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики других регионов. Власти региона хотят поделиться своим опытом, получить полезную, ценную информацию других территорий, чтобы более эффективно решать те или иные задачи.

"Хотелось бы, чтобы каждый участник форума вышел с из этого зала с багажом новых знаний. Пермский край всегда рад проводить подобные мероприятия", - сказал Борисов.

На заводе имени Шпагина сегодня действуют четыре площадки: "Лесное законодательство в действии", "Сколько стоит лес", "Лес и природа города", "Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании". Ключевым мероприятием сегодняшнего дня станет пленарное заседание с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии России, главы Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Напомним, в первый день форума участники посетили Пермский лесопожарный центр и особо охраняемую природную территорию Черняевский лес, а также побывали на семинарах "Цифровизация лесной отрасли" и "Экология и добровольческое движение".​

Форум проходит под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Форумы уже прошли в Тамбове и Тюмени. В июне Национальный лесной форум посетит Якутск (ДФО) с 2 по 3 июня, потом Сыктывкар (СЗФО) с 4 по 5 июля, Красноярск (СФО) с 2 по 3 сентября. Подведение итогов состоится в сентябре в Москве.