23 Апреля 2019
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"Мальчик, который не попал на Олимпиаду": Максим Ковтун завершил спортивную карьеру

23-летний фигурист из Екатеринбурга Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры.
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"Писал, стирал и снова писал, снова стирал... Самое сложное письмо в моей Жизни... Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться... Не буду ковырять архивы своей памяти про время когда всё начиналось, или через что я прошёл тут... Это письмо я уже написал и стёр, - рассказывает Ковтун в Instagram. - Начну с того что, тут нет драмы, моё время было, оно ушло, но оно было... А скоро оно еще будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни. Я благодарю господа, за то что дал мне возможность, побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю бога за людей которых дал мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья, благодарю за то что у меня такая замечательная семья... Благодарен за Елену Германовну (Елена Водорезова – тренер Максима – прим. ред.), которая простила мне мою детскую глупость. Я благодарю вас болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то что я остался собой, не потерял своё я, спасибо".

Ковтун собирается попробовать себя в тренерской деятельности. Ну а в ближайшем будущем, вероятно, он продолжит выступать в различных шоу, "проба конька" в этом направлении у него была накануне – во время первого шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре.

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Максим припоминает свое непопадание на Олимпийские игры в Сочи: в сезоне 2013-2014 он обошел на чемпионате России Евгения Плющенко и, согласно спортивным принципам, должен был занять единственное место в сборной от нашей страны, однако поехал все равно Плющенко (из-за травмы спины он снялся с соревнований, хотя и победил в командном турнире). "Это было замечательное время... Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это блин, волнительно... Но так интересно... Я счастливый человек, и не о чем не жалею , это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто:) И слава богу! Выход есть всегда! Главное смотреть на всё под правильным углом! :) На счет будущего, зарекаться не буду, кто его знает что там дальше нас ждёт. Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил, и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу, еще увидимся... Ваш Палыч. (Тот самый мальчик который так и не попал на Олимпиаду) Люблю, обнял, приподнял... The end", - пишет спортсмен.

Этот сезон (впрочем, как и предыдущий) был неудачным для Ковтуна, хотя он на многих соревнованиях входил в сборную России (и выиграл чемпионат страны). Однако единственным международным его пьедесталом стал универсиадный – в Красноярске Максим завоевал серебро. На Чемпионате Европы выступил не лучшим образом, при этом все равно попал в сборную на Чемпионат мира, но за несколько дней до старта снялся по "медицинским причинам". Его место в команде занял Андрей Лазукин.

Максима Ковтуна не раз хвалили за сложные программы и очень приличное исполнение сложных элементов, в частности, четверных прыжков. Слабыми его сторонами являются эмоциональная нестабильность и почти полное отсутствие борьбы во время выступлений.

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"Мальчик, который не попал на Олимпиаду": Максим Ковтун завершил спортивную карьеру

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Теги: максим ковтун, фигурное катание, прыжки, евгений плющенко



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Ранее 22.01.2018 11:13 Мск "Времена отправки Ковтуна на Олимпиаду с пятого места на чемпионате Европы прошли"

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