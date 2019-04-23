23 Апреля 2019
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Текслер впервые встретился с Рашниковым и передал "синюю папку" главе города

Врио губернатора Алексей Текслер посетил Магнитогорский металлургический комбинат и провел свою первую встречу с председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе визита на комбинат врио главы области представили проект строительства аглофабрики №5. Запустить объект планируется уже в июле текущего года. С запускам будет закрыта аглофабрика №4, которая уже устарела и не соответствует экологическим требованиям.

Алексея Текслера интересовала экологичность уже нового проекта. "Выведем из работы четвертую аглофабрику. За счёт этого будет снижение выбросов взвешенных веществ в атмосферу не менее 2,2 тонн, снижение выбросов сероводорода на уровне 3,5 тонн в год и снижение выбросов бензопирена около 30 кг в год", - рассказали ему.

ММК, металургия(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер на ММК(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам представителей ММК, это важный проект для города, а в районе комбината "станет чище небо и воздух".

Текслер и Рашников осмотрели доменную печь №1, реконструкция которой завершилась в июле 2018 года, комплекс по производству толстолистового горячего проката "Стан 5000", продукция которого поставляется для реализации крупнейших трубопроводных проектов и судостроения.

В комплексе холодной прокатки "Стан 2000" Алексея Текслера ознакомили с технологиями производства автомобильного листа. Продукция используется для изготовления кузовов легковых автомобилей, производства бытовой техники.

ММК, металургия(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер на ММК(2019)|Фото: Накануне.RU

Затем в заводоуправлении прошла рабочая встреча врио губернатора с руководством ММК, на которой участники обсудили развитие предприятия, экологические проекты и дальнейшее взаимодействие.

Алексей Текслер оценил итоги беседы результативные.

"Перспективы у комбината есть. Мы понимаем, что это лидер металлургии отечественной, мировой. Проекты направлены на снижение выбросов. Большинство проектов основаны на принципе закрытия старых производств и возникновение новых высокоэффективных экологичных производств.
Мы провели двустороннюю встречу, у нас состоялся очень откровенный разговор. Плюс к этому провели общее совещание. Говорили о тех задачах в части улучшения экологической обстановки в городе. Есть серьезное желания и у руководства комбината, и области. Самая главный запрос от жителей существенно улучшить экологическую обстановку в городе, и мне кажется, что мы пришли к понимаю того, что те мероприятия, которые есть они нужны, часть мероприятий можно сделать чуть раньше для того, чтобы улучшения ситуации произошло быстрее, чем были спланированы изначальные планы", - заявил он.

Алексей Текслер на ММК(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер на ММК(2019)|Фото: Накануне.RU

Предшественник Текслера на посту губернатора Борис Дубровский был ставленником как раз ММК. При назначении Текслера отмечали, что он равноудален от южноуральских групп влияния. Примечательно, что Текслер в ходе первого визита в Магнитогорск, состоявшегося в конце марта, не посетил это стратегическое для региона и страны предприятие.

Также сегодня Текслер провел встречу с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым и передал ему "синюю папку" с жалобами жителей, в том числе из "Инстаграма".

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Текслер впервые встретился с Рашниковым и передал "синюю папку" главе города

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Теги: Алексей Текслер, Виктор Рашников, ММК



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