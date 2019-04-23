Друзья Арашуковых: задержаны трое высокопоставленных силовиков из КЧР

В Карачаево-Черкесии задержали начальника центра по противодействию экстремизму МВД по республике Тимура Бетуганова, бывшего первого заместителя руководителя Следственного комитета, генерал-майора юстиции Казбека Булатова и старшего следователя по особо важным делам отдела СК КЧР Андрея Филиппова.

Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Задержания связаны с делом Арашуковых.

ФСБ и МВД проводят обыски на территории 18 городов в Ставропольском крае и КЧР, а также в Москве.

Задержанные подозреваются в превышении должностных полномочий. По данным следствия, они находились в дружеских отношениях с Арашуковыми.

По данным СМИ, Бетуганов занимался оперативным сопровождением дел об убийствах зампреда движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. В причастности к этим убийствам подозревают сенатора Рауфа Арашукова.

Напомним, после возбуждения дела Арашуковых в отношении руководства Следственного управления по Карачаево-Черкесии началась служебная проверка. Первый заместитель руководителя управления генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал в отставку.

В отношении Булатова и заместителя руководителя СКР по КЧР Арсена Езаова по поручению председателя СК России проводилась служебная проверка.

Булатов, Езаов и ряд других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа были вызваны в Москву. С ними велись следственные действия в рамках расследования дела Арашуковых.

В СКР заявили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ​никогда не был лично знаком с Рауфом Арашуковым, его отцом Раулем и другими членами этой семьи.