23 Апреля 2019
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Полиция решает вопрос о возбуждении дела после нападения на гостиницу на челябинской трассе М-5

В полиции Южного Урала прокомментировали инцидент с нападением на гостиницу на трассе М-5. По данным ведомства, задержан один вымогатель.

Напомним, ранее байкер из Екатеринбурга Дмитрий рассказал Накануне.RU, что они путешествовали вместе с женой на мотоцикле и в воскресенье остановились на ночь в одной из гостиниц на трассе М-5 в Челябинской области. Около 2 часов ночи на гостиницу напали. По словам Дмитрия, злоумышленники пытались вымогать деньги у постояльцев и водителей фур, но персонал вызвал полицию и группу быстрого реагирования.

мотоцикл, кафе, нападение(2019)|Фото: vk.com/Дмитрий Зворыгин

Нападавшие повредили транспорт

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть полиции Саткинского района поступил сигнал, что на территории автостоянки, расположенной на автодороге "Челябинск - Москва", возле кафе неизвестный требует у водителей большегрузных автомобилей деньги за нахождение на территории области под угрозой повреждения машин.

"Получив от трех водителей требуемые деньги мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудниками уголовного розыска по "горячим следам". Им оказался ранее судимый житель города Бакал 1990 года рождения", - рассказали в полиции.

Как добавили в ведомстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также полицией Саткинского района устанавливается круг лиц, причастных к данному противоправному деянию.

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Полиция решает вопрос о возбуждении дела после нападения на гостиницу на челябинской трассе М-5

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Теги: гостиница, нападение, трасса, Южный Урал, полиция, дело



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Ранее 22.04.2019 15:30 Мск На придорожную гостиницу на челябинской трассе М-5 напала банда вымогателей

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