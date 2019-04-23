За неделю до конца приема заявок на праймериз "ЕР" в Тюмени нет кандидатов на место Чемезова

Кандидаты от "партии власти" пока не сдали документы на участие в праймериз "Единой России" на место Олега Чемезова, который ушел на работу в правительство соседней Свердловской области. По словам начальника пресс-службы регионального отделения "Единой России" Тюменской области Виктории Герасимюк, пока ни одной заявки в аппарат партии не поступало.

"Пока кандидатов нет. Скорее всего, это связано с тем, что процесс сбора документов достаточно продолжительный", – пояснила представитель "партии власти" корреспонденту Накануне.RU.

Впрочем, у желающих еще есть время до 30 апреля, именно тогда заканчивается сбор заявок.

Наблюдатели и источники прочат на вакантное место сразу несколько креатур. Один из самых распространенных слухов, который муссировался в политической тусовке, – вице-губернатор Сергей Сарычев, который якобы мог возглавить региональный парламент вместо непотопляемого спикера Евгения Корепанова. Однако, по словам инсайдеров в думе, такой вариант пока исключен: "На одном из последних аппаратных совещаний Корепанов заверил, что доработает свой срок".

Другой возможной креатурой называется "единоросс", спортивный деятель и неофициальный "протеже" Чемезова, депутат гордумы Андрей Потапов. По другим сведениям, на место может претендовать и ушедший в отставку глава Тобольска Владимир Мазур.

"Если кандидат уже раскручен и на слуху, то партия будет тянуть до последнего, как было с праймериз с участием Евгения Заболотного", – уверен источник Накануне.RU в политических кругах, следящий за ситуацией. Так что можно констатировать, что пока определенности нет, и правящая партия сохраняет интригу.

Также не спешат называть имена и в оппозиции, кроме КПРФ, которые уже определились с кандидатом. В ЛДПР заявили о намерении определиться с именем в ближайшие две недели.

"Я думаю, в ближайшие пару недель определимся с достойной кандидатурой", – заверил в разговоре с корреспондентом Накануне.RU лидер фракции либерал-демократов в облдуме Глеб Трубин. А в "Справедливой России" пока оказались не готовы комментировать ситуацию.

Впрочем, как было сказано выше, имя назвали тюменские коммунисты – это общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени с начала года. Однако наблюдатели шепчутся, что "ахиллесовой пятой" креатуры КПРФ может стать скудное образование. Желание попытать электоральную удачу объявили и тюменская внесистемная либеральная оппозиция, которая хочет выставить на довыборах председателя тюменского отделения "Партии перемен" Никиту Кифорука.