Вечером 24 апреля центр Москвы перекроют для репетиции парада 9 мая

Центр Москвы перекроют 24 апреля вечером в связи с репетицией парада 9 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Так, с 21:00 будет закрыто движение по Тверской улице на все ее протяжении до Садового кольца.

С 22:00 закроют Ильинку, Варварку, Большой Москворецкий мост, Моховую улицу от Воздвиженки, улицу Охотный ряд и Театральный проезд до Петровки.

Отмечается, что в связи с мероприятием изменится и режим работы наземного общественного транспорта.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь с 23 на 24 апреля очередная репетиция пеших колонн (без техники) пройдет в Екатеринбурге на Площади 1905 года.