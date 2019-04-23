23 Апреля 2019
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Общество Центральный ФО Москва

Вечером 24 апреля центр Москвы перекроют для репетиции парада 9 мая

Центр Москвы перекроют 24 апреля вечером в связи с репетицией парада 9 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Так, с 21:00 будет закрыто движение по Тверской улице на все ее протяжении до Садового кольца.

С 22:00 закроют Ильинку, Варварку, Большой Москворецкий мост, Моховую улицу от Воздвиженки, улицу Охотный ряд и Театральный проезд до Петровки.

Отмечается, что в связи с мероприятием изменится и режим работы наземного общественного транспорта.

Как сообщало Накануне.RUв ночь с 23 на 24 апреля очередная репетиция пеших колонн (без техники) пройдет в Екатеринбурге на Площади 1905 года.

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Вечером 24 апреля центр Москвы перекроют для репетиции парада 9 мая

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Теги: ЦОДД, движение, Москва, парад



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