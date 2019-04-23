23 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

У Зеленского пообещали назвать виновных в потере Крыма и котлах в Донбассе

В штабе победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского рассказали о том, как изменится политика в военной сфере. Об этом написал на "Обозревателе" военный эксперт из команды Зеленского Иван Апаршин.
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"Правда об Иловайске, относительно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, относительно захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности", - заверил Апаршин.

Также он пообещал, что концерн "Укроборонпром" будет реформирован, и "никто больше не будет зарабатывать на крови", имея в виду хищения в оборонном комплексе. Все, кто воровал, не уйдут от ответственности, а "посадки будут".

Кроме того, он назвал несколько ключевых позиций в военной реформе. Армия станет профессиональной и без призыва, к руководству армией будут привлечены боевые офицеры. Бюджет Министерства обороны станет "максимально открыт для общественности", что даст возможность улучшить размеры денежного обеспечения военнослужащих до уровня НАТО. Украина же продолжит движение в сторону НАТО.

Как сообщало Накануне.RU, первый украинский президент Леонид Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма.

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У Зеленского пообещали назвать виновных в потере Крыма и котлах в Донбассе

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Теги: Украина, армия, Крым, Донбасс



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