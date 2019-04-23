Полиции предоставят право доставлять пьяных в вытрезвители

В Госдуму внесен проект закона, наделяющий полицию правом доставлять пьяных граждан в вытрезвители. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Валерий Рязнский, Игорь Каграманян, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас полицейские могут доставлять пьяных лишь в медицинские организации, но только в том случае, если им нужна врачебная помощь. При этом в порядка 20 регионах действуют муниципальные и областные немедицинские вытрезвители.

"По оценке МВД России, в регионах, где функционируют подобные учреждения, уровень "пьяной" преступности имеет более высокие темпы снижения (в среднем на 16,2%), что свидетельствует об их высокой профилактической роли", - отмечают депутаты.

Они предлагают внести поправки в закон "О полиции", дающие право доставлять нетрезвых россиян в эти медучреждения. Корректировку закона они объясняют ростом как количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения( на 34,9% за семь лет), так и преступлений в отношении пьяных. В то же время порядка 8-10 тыс. человек ежегодно гибнет от переохлаждения на улицах по причине алкогольного опьянения.

Как сообщало Накануне.RU, Совет Федерации ранее предложил открыть в России платные вытрезвители. Напомним, вытрезвители в России закрылись в 2011 г., после того, как их вывели за рамки системы МВД.