Полиции предоставят право доставлять пьяных в вытрезвители

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Полиции предоставят право доставлять пьяных в вытрезвители

В Госдуму внесен проект закона, наделяющий полицию правом доставлять пьяных граждан в вытрезвители. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Валерий Рязнский, Игорь Каграманян, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас полицейские могут доставлять пьяных лишь в медицинские организации, но только в том случае, если им нужна врачебная помощь. При этом в порядка 20 регионах действуют муниципальные и областные немедицинские вытрезвители.

"По оценке МВД России, в регионах, где функционируют подобные учреждения, уровень "пьяной" преступности имеет более высокие темпы снижения (в среднем на 16,2%), что свидетельствует об их высокой профилактической роли", - отмечают депутаты.

Они предлагают внести поправки в закон "О полиции", дающие право доставлять нетрезвых россиян в эти медучреждения. Корректировку закона они объясняют ростом как количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения( на 34,9% за семь лет), так и преступлений в отношении пьяных. В то же время порядка 8-10 тыс. человек ежегодно гибнет от переохлаждения на улицах по причине алкогольного опьянения.

Как сообщало Накануне.RU, Совет Федерации ранее предложил открыть в России платные вытрезвители. Напомним, вытрезвители в России закрылись в 2011 г., после того, как их вывели за рамки системы МВД.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полиции предоставят право доставлять пьяных в вытрезвители

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вытрезвитель, Хинштейн, Пискарев, Рязанский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3711

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети