Суд не стал возвращать в прокуратуру "песочное" дело бывшего главы Сургута

В Сургуте состоялось второе заседание по уголовному делу бывшего мэра Дмитрия Попова. Суд отклонил ходатайство защитника о возврате дела прокурору, сообщила Накануне.RU помощник председателя суда Лада Морозова.

После этого Попову в рамках рассмотрения дела в суде предъявлено обвинение. Назначен порядок исследования доказательств. Следующее заседание начнётся в 10.00 24 июня.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м. По факту этой сделки возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, полагают сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г.