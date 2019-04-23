23 Апреля 2019
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Текслера "пиарят" на федеральном ТВ: "Нужна свежая кровь, а предшественники могли сделать больше!"

Телеканал "Россия 24" показал интервью с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, который был назначен на этот пост всего месяц назад. Видео сейчас доступно на официальном ютубе СМИ. Сам Текслер сегодня работает в Магнитогорске, это его второй визит в город металлургов с момента назначения в марте, передает корреспондент Накануне.RU.

В беседе с корреспондентом Алексей Текслер признался, что по прежней работе ему приходилось контактировать со своим предшественником на посту губернатора Челябинской области Борисом Дубровским. А вот с бывшим до того губернатором Михаилом Юревичем Текслер, по его словам, никогда не встречался и даже не знаком.

Ряд заявлений врио губернатора можно рассматривать как программные. Например, было заявлено, что обновления в команде губернатора обязательно будут и уже в "ближайшее время", при этом Текслер не будет ориентироваться только на местные кадры, а готов приглашать победителей различных кадровых конкурсов и т.д. "Нужна свежая кровь", - уточнил он.

В то же время интервьируемый обошел все вопросы, предполагающие оценки работы своего предшественника, то есть Дубровского. Единственное замечание в этом смысле – "предшественники могли сделать больше". Также врио губернатора признался, что задерживается на работе до полуночи, а живет пока в резиденции губернатора, которая находится в городской черте.

Алексей Текслер по предложению Владимира Путина был назначен на должность врио губернатора Челябинской области 19 марта текущего года, до этого момента трудился первым заместителем министра энергетики России, еще ранее возглавлял городскую администрацию Норильска.

Отметим, что в сентябре 2018 года назначенцы Кремля испытали проблемы на губернаторских выборах в четырех регионах, там понадобился второй тур. В этой связи любопытно, что в нынешнем году врио глав получают площадку на федеральном ТВ уже буквально на старте кампании.

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Текслера "пиарят" на федеральном ТВ: "Нужна свежая кровь, а предшественники могли сделать больше!"

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Теги: Алексей Текслер, Борис Дубровский, Михаил Юревич



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