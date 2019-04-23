23 Апреля 2019
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Воронежскому пенсионеру через прокуратуру и суд пришлось отстаивать звание "Ветеран труда"

В Воронежской области суд вынес решение в пользу 70-летнего местного жителя по факту присвоения ему звания "Ветеран труда" и положенных в этой связи льгот и прибавки к пенсии.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, 70-летний местный житель обратился с заявлением о нарушении его социальных и пенсионных прав.

В местном отделе социальной защиты отказывали ему в присвоении звания "Ветеран труда".

В прокуратуре отметили, что причины отказа были надуманы – якобы в представленных документах не было расшифровки подписи должностного лица, выдавшего удостоверение "Победитель соцсоревнования".

Выяснилось, что с 1976 по 1992 гг. мужчина осуществлял трудовую деятельность в одной из войсковых частей СССР, которая была ликвидирована. В итоге архивных документов в отношении него не сохранилось.

Прокуратура обратилась в суд, который установил факт награждения пенсионера знаком "Победитель социалистического соревнования", что является обязательным для исполнения органами соцзащиты в части присвоения звания "Ветеран труда".

Ранее в магаданском социальном центре заявили, что пенсионер Владимир Попов не обращался в социальный центр с заявлением о перечислении своих денег премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2018 года ветерану труда была назначена ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. 66 коп. Попов заявил, что такая надбавка унижает его человеческое достоинство и попросил передать ее Медведеву.

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Воронежскому пенсионеру через прокуратуру и суд пришлось отстаивать звание "Ветеран труда"

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Теги: ветеран труда, воронежская область, пенсионер



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