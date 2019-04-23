"Хотим двигаться? Надо брать и делать!" Высокинский обсудил проект благоустройства Зелёной рощи с общественностью

Власти Екатеринбурге решили благоустроить один их центральных парков города - Зелёную рощу. По проекту необходимо вырубить более 200 существующих деревьев. Кроме старых и больных, под вырубку попали и те, которые растут на пути будущих пешеходных и велосипедных дорожек. Вместо снесенных проект предполагает высадку в шесть раз большего количества зеленых насаждений. Активисты горда выступили против: кого-то не устраивает вырубка, а кто-то и вовсе считает, что строительство детской площадки на месте древнего захоронения - ужасная идея. В связи с этим мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провёл экскурсию, выслушал недовольство общественности и предложил пути решения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самыми первыми пришли активисты и противники вырубки и существующего проекта благоустройства парка. Они считают, что концепция "лес в центре города" хорошая и ничего в роще делать не надо.

"Когда общественность начинает поднимать такие темы - возникает шумиха, но когда она молчит, то мы быстро закругляемся, подписываем в думе все документы и готово. Всё было рассмотрено в закрытом порядке. Не проще ли сделать публичные обсуждения как-то иначе? Не на сайте администрации, который никто не посещает и, мягко говор, никто особо не доверяет этому источнику. И вы увидите, сколько людей проявит свою гражданскую позицию", - считает Екатерина.

С ней в диалог вступил член общественной палаты Валерий Черкашин, который заявил, что "уже поздно махать кулаками после драки", ведь проект утверждён, а общественные обсуждения проводились.

Жители близлежащих домов уверены, что власти не ведут диалог людьми, а просто принимают проекты.

Не оставил без внимания встречу и урбанист Владимир Злоказов, который резко критикует проект благоустройства, так как уверен, что большая часть деревьев здорова, а сам проект имеет больше минусов, чем плюсов.

Обсуждения резко прекратились после появления главы города. Ему и всем присутствующим проектное бюро "Архитек" представило новую концепцию Зелёной рощи. Планируется сделать природно-прогулочный парк.

По данным бюро "Архитек" входные группы будут включены в территорию парка, а тропинки, которые существуют, будут сохранены. Также по эллипсу сделают беговые дорожки. В одной из центральных детских площадок добавят несколько игровых зон, которые будут прозонированы по возрасту детей. Предусмотрены и зоны отдыха для взрослых. Планируется сделать парк более освещённым, сейчас он довольно мрачен, считают авторы проекта.

"Что касается захоронения, то работа с кладбищем - особый вид работ. Детские площадки запроектированы так, чтобы не тревожить нижние слои", - добавил в бюро.

Высокинский заметил, что в парке недостаточное количество туалетов, пока по проекту - один. Мэр поручил своему заместителю Алексею Бубнову проработать "бытовую тему": предусмотреть раздевалки, чтобы была возможность переодеться перед занятием спортом, и найти новые места для дополнительных туалетов. От установки биотуалетов глава города отказался.

После этого Высокинский проверил некоторые деревья и детский корт, который также планируется улучшить.

"Вот эти старые деревья мы убираем?" - обратился он к председателю комитета по благоустройству Тамаре Благодатковой.

"Мы убираем деревья, которые повреждены вредителями и имеют наклон, потому что через какое-то время оно может упасть. Частично убираем кустарники. Есть детальная ведомость, которую разработали сотрудники ботанического сада УрО РАН", - ответила она.

В итоге мэр пообещал спасти часть деревьев от вырубки и сохранить кладбище за Ново-Тихвинским монастырем. "Если на пути новой дорожки будет стоять живая сосна, то мы её обойдём", говорит он.

"Надо начинать работать. Оставлять парк в таком заросшем виде нельзя. Проблема парка в его неухоженности, отсутствии концепции и благоустройства. Можно находиться в непрерывных обсуждениях и дождаться мнения от каждого, но пройдёт очень много времени. Если мы хотим двигаться, то надо брать и делать. Пускать детей на детский площадки, смотреть на их реакцию, нравится им тут или нет. Формальности все соблюдены, публичные слушания провели. Сделаем корректировки. Деревьями займёмся отдельно. Также в парке должно быть дольше туалетов, но не виде кабинок, а виде модульного здания", - заявил мэр.

Что касается древнего захоронения, то планируется поднять все архивы, чтобы определить точную траекторию.

"В проект можно будет внести изменения, но изменить стратегию и логику - нет желания. Наши обсуждения должны быть системными, все вопросы вынесем на обсуждения экспертов", - сказал Высокинский.

Урбанист Злоказов остался недоволен результатом встречи.

Он также решил создать рабочую группу, которая отдельно рассмотрит все риски при благоустройстве парка. По его словам, в эту группу войдут представители проектировщика, специалисты садово-паркового и ландшафтного строительства, сотрудники ботанического сада УрО РАН. Также в состав войдут районные депутаты и члены общественной палаты.

"Сейчас самое главное не свалиться в митинги, а начать работу. Если мы остановимся, то похороним проект. Ко Дню города должен быть какой-то результат. Возможны риски, но в рамках проекта всегда есть корректировки. Проработаем отдельно вопрос по деревьям и не только. Когда мы говорим о городе, об одном из центральных парков, то здесь должны быть хорошие дорожки, хорошее освещение, потому что это город. Необходимо искать баланс", - резюмировал глава Екатеринбурга.

Напомним, что застройщик будет известен 26 апреля.