Мэр Ростова-на-Дону ушел в отставку

Мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение было одобрено на заседании гордумы.

Отмечается, что Кушнарев уволился по собственному желанию.

"Виталий Кушнарев также отметил, что к нему нет претензий со стороны Губернатора Ростовской области. Решение досрочно уйти в отставку является его личным", - говорится в сообщении.

Решением гордумы исполнять обязанности мэра Ростова-на-Дону будет первый заместитель главы администрации города Алексей Логвиненко.