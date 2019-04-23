Новый пермский прокурор раскритиковал работу мэрии

Новый прокурор Перми Виталий Дымолазов на заседании городской думы раскритиковал работу мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая перед депутатами с отчетом о деятельности надзорного ведомства в 2018 г., Виталий Дымолазов обратил внимание на наиболее острые проблемы города. В частности, прокурор отметил, что в 2018 г. прокуратура выявила более 36 тыс. нарушений закона. Рассмотрено более 14 тыс. жалоб, из них каждая пятая была признана обоснованной. На долю ЖКХ пришлось более 1 тыс. правонарушений.

"Отдельно остановлюсь на теме капитального ремонта. К сожалению, его реализация значительно отстает от графика. В 2018 г. из 662 домов отремонтировано чуть более половины. Нами выявлены хищения средств граждан на капитальный ремонт, возбужден ряд уголовных дел. Мы взяли на контроль ход проведения работ. Требует решения возможность капитального ремонта домов, в которых собранных средств недостаточно. Промедление может привести к переводу дома в аварийное состояние. Подобных домов в городе достаточно. Предлагаю проработать вопрос поддержки таких домов на системной основе", - сообщил Виталий Дымолазов.

По словам прокурора, на территории города, также остро стоит проблема с расселением аварийного жилья. Площадь аварийных домов превышает 400 тыс. "квадратов" - это 748 домов. Непригодными для проживания признаны еще 509 помещений или 70 тыс. кв. м. Несмотря на большой объем работ, темпы расселения, по мнению Виталия Дымолазова, достаточно низкие.

Также он заявил, что беспокойство вызывает качество маневренного фонда, который предоставляют жителям аварийных домов: люди отказываются переезжать. Прокурор предложил местному самоуправлению усилить работу по ремонту таких помещений.

Кроме того, Виталий Дымолазов заявил о снижении темпов строительства детских садов и школ. Пермский прокурор отметил, что сейчас в очереди на место стоят более 4000 детей в возрасте от полутора до трех лет, а в ясельные группы — более 800. Проблему необходимо решить до конца 2021 года.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль муниципальный заказ на содержание тротуаров после мартовского гололеда. В постоянном режиме надзорный орган намерен мониторить мероприятия в рамках подготовки к 300-летию Перми.

Депутат пермской гордумы Вероника Куликова комментируя выступление прокурора, назвала доклад "четким и обоснованным". Она также заявила, что хорошо, что доклад прозвучал в апреле, а не в мае, и что у главы города будет время на внесения изменений в ежегодный отчет перед депутатами, и выразила надежду, что в этот раз парламентарии услышат "не только об успехах".

Добавим, что Виталий Дымолазов назначен на должность прокурора Перми 25 марта. Это выступление в пермской городской думе для представителя надзорного ведомства стало дебютным.

Отметим также, что незадолго до выступления прокурора, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о готовящемся масштабном расселении горожан из ветхого и аварийного жилья.