Все хорошо, прекрасная маркиза! Елистратов внедряет "умный город" без трамваев?

23 апреля глава администрации Челябинска Владимир Елистратов представил депутатам городской думы отчет об итогах работы в минувшем году. Избранному на конкурсе главой лишь 26 февраля Елистратову по регламенту выделили на выступление лишь около 15 минут, еще около 10 минут предполагалось потратить на прения и выступления. Отчет главы, мягко говоря, многих удивил, передает корреспондент Накануне.RU.

Наибольшее, пожалуй, шушуканье и споры у присутствовавших сегодня в зале вызвали приведенные Елистратовым цифры по средней заработной плате в Челябинске, по данным чиновника, зарплата в 2018 году подросла сразу на 8,5% и составила 41 тыс. 610 руб. Таким образом наблюдается разительный контраст между данными, например, Федерации профсоюзов области и данными, приведенными Елистратовым. Профсоюзники не устают напоминать, что на сегодняшний день "минималка" на Южном Урале не может составлять сумму ниже 11 тыс. 280 руб. (сравните это со "средней зарплатой"!). Опять же зафиксированный "рост зарплат" никак не соотносится с недовольством, скажем, учителей или медиков даже не в областных учреждениях, а в самом Челябинске, которые обращаются по величине зарплат в прокуратуру

По данным главы за последнюю пятилетку происходил рост валового регионального продукта, в Челябинске было открыто свыше 300 точек общепита и торговли (?!). Как при этом можно объяснить объявления практически во всех торговых комплексах и на центральных улицах Челябинска с текстом "продается, срочно сдается в аренду", Елистратов не уточнил.

Также по мнению выступающего, в "транспортной сфере есть проблемы, но городские власти планируют их разрешить с помощью программы "Умный город". Напомним, что в Челябинске в предыдущие годы были обанкрочены оба муниципальных транспортных предприятия - "Челябинское автотранспортное предприятие" и "ЧелябГЭТ", в последнем случае сумма долга вплотную приблизилась к 2 млрд руб. А назначенный в марте врио губернатора области Алексей Текслер один из первых своих визитов совершил как раз в трамвайный парк, где лично убедился в полном крахе челябинского транспорта и отсутствии каких-либо внятных перспектив, ситуация была названа им "плачевной".

Видимо, не имеет смысла перечислять все "достижения", озвученные сегодня Владимиром Елистратовым перед депутатами, тем более что рядовым гражданам о многих таких "победах" ничего неизвестно. Выслушав доклад, депутаты городской думы не стали задавать лишних вопросов главе и предпочли выставить оценку "удовлетворительно" работе городской администрации в 2018 году.

Очевидно, что реальную оценку действиям челябинских чиновников очень скоро может дать совсем другая инстанция. Ранее врио губернатора Текслер уже анонсировал ряд кадровых изменений как в структурах областного правительства, так и возможно, в мэриях южноуральских городов и поселений. Озвучил, правда, пока без конкретных имен и фамилий, однако, понятно, что множество вопросов у него возникло буквально в первые дни как раз к челябинским чиновникам.