Дума Перми приняла решение о бесплатных пересадках на 11 маршрутах

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании приняли решение о внедрении бесплатных пересадок на 11 автобусных маршрутах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проектом решения предлагается внести изменения в организацию перевозок, путем предоставления пассажирам возможности осуществления одной пересадки без взимания дополнительной платы за проезд, при перевозке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Перми по регулируемым тарифам, для которых в муниципальных контрактах предусмотрена обязанность перечисления платы за проезд в бюджет города Перми", - выступила с докладом куратор отрасли, заместитель главы города Перми Людмила Гаджиева.

Проект пилотный, его участниками стали 11 автобусных маршрутов. В случае успеха, весь общественный транспорт Перми будет переведен на систему бесплатных пересадок. Произойдет это не раньше 1 августа 2020 года. К этому времени городские власти заключат контракты с перевозчиками на все городские маршруты общественного транспорта.

За 40 минут с момента покупки билета пермяки смогут сменить маршруты № 3, 7, 9, 11, 23, 36, 37, 46 и 62 на другие автобусы или пересесть на электротранспорт. Час дается пассажирам автобусов №34 и 60, выполняющих рейсы в отдаленные районы города.

Депутаты поинтересовались каким образом будет учитываться успевают ли пассажиры совершить пересадку. Руководитель департамента дорог и транспорта Анатолий Путин сообщил, что структуру пересадок по количеству и остановкам будет фиксировать система учета пассажиропотока. Вторым источником информации для чиновников станет обратная связь от самих пассажиров.

В итоге решение было поддержано, правда, председатель пермской городской думы Юрий Уткин посетовал, на то, что депутатам так и не была представлена обобщенная информация об организации транспортного обслуживания населения. Информацию парламентарии дважды запрашивали по итогам встреч, проведенных в районах. Напомним, в январе депутаты Пермской городской думы отказались от рассмотрения вопроса о состоянии и перспективах развития сферы организации транспортного обслуживания населения. Вопрос было решено рассмотреть до апреля, однако этого так и не было сделано.