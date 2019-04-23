Бастующие новгородские врачи угрожают массовыми увольнениями

Сотрудники "скорой помощи" ЦРБ города Окуловка Новгородской области угрожают массовыми увольнениями.

Напомним, врачи уже несколько недель требуют повысить им заработные платы на 100% - сейчас они получают 13 тыс. руб. в месяц. В понедельник протестами заинтересовались в МВД: в больницу приехал наряд полиции, который опросил бастующих, а затем задержал координатора протестной акции из "Альянса врачей" Павла Зеленского.

В региональном Минздраве уверяют, что никакой забастовки нет, а больница якобы работает в штатном режиме. Сами медики заявляют, что готовы уволиться всем коллективом.

Врачи говорят, что это единственное, что им осталось. Сотрудники ЦРБ пригрозили, что в случае их увольнения в городе не останется "скорой помощи", пишет Infox.ru.

Напомним, в конце марта после акций протеста губернатор Новгородской области распорядился увеличить зарплаты врачам.