Больше половины россиян считают, что Россия должна оказать помощь в восстановлении Нотр-Дама

Большинство россиян считают, что Россия должна помочь Франции в восстановлении пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери. Такие данные получены по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"По мнению каждого второго участника опроса (51%), России следует помочь Франции в восстановлении пострадавшего Собора. Кроме того, среди старшего поколения (60 лет+) эта доля составляет 63%", - говорится в сообщении.

Не считают нужным оказывать помощь Франции в этом вопросе 44% россиян. "Эта доля выше среди 25-34-летних (56%) и жителей городов-миллионников (54%)", - уточнили во ВЦИОМ.

По результатам опроса, абсолютное большинство россиян (92%) знают о том, что 15 апреля во Франции произошел пожар в Нотр-Даме.

Произошедшее назвали несчастным случаем 56% опрошенных, 26% россиян считают, что это был умышленный поджог. Среди молодежи (18-24 года) эта доля выше – 38%.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании, которые работают во Франции, либо с французскими партнерами готовы присоединиться к восстановлению собора.

Как сообщил ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, музеям и всем неравнодушным гражданам будет предложено организовать сбор средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По его словам, будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями.

Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что после этого на министра культуры РФ Владимира Мединского обрушилась критика. Она подчеркнула, что министр не призывал собирать деньги, "тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия".

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

Известно, что на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовано более € 900 млн ($1,1 млрд).