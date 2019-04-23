Певица МакSим попала в автомобильную аварию и получила травмы

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим (35), попала в автомобильную аварию и получила травмы. Об этом на своей странице в Instagram рассказала менеджер артистки Маргарита Соколова. Она также опубликовала фотографии пострадавшей девушки, на которых видно, что все тело артистки в огромных гематомах.

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!", - пишет Соколова (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Менеджер рассказывает, что команда Марины надеялась на более быстрое восстановление, но "по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации".

"Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется", - пишет Маргарита.