Певица МакSим попала в автомобильную аварию и получила травмы

23 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России

Певица МакSим попала в автомобильную аварию и получила травмы

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим (35), попала в автомобильную аварию и получила травмы. Об этом на своей странице в Instagram рассказала менеджер артистки Маргарита Соколова. Она также опубликовала фотографии пострадавшей девушки, на которых видно, что все тело артистки в огромных гематомах.

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!", - пишет Соколова (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

ÐœÐ°Ñ€Ð¸Ð½Ð° ÐœÐ°ÐºÑÐ¸Ð¼Ð¾Ð²Ð° ÐœÐ°ÐºSÐ¸Ð¼|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/sokllovamargarita

Менеджер рассказывает, что команда Марины надеялась на более быстрое восстановление, но  "по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации".

"Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется", - пишет Маргарита.

ÐœÐ°Ñ€Ð¸Ð½Ð° ÐœÐ°ÐºÑÐ¸Ð¼Ð¾Ð²Ð° ÐœÐ°ÐºSÐ¸Ð¼|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/sokllovamargarita

ÐœÐ°Ñ€Ð¸Ð½Ð° ÐœÐ°ÐºÑÐ¸Ð¼Ð¾Ð²Ð° ÐœÐ°ÐºSÐ¸Ð¼|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/sokllovamargarita

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Певица МакSим попала в автомобильную аварию и получила травмы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: марина максимова, макsим дтп, гематомы, отмена концертов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3709

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети