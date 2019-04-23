В Тюмени на площади в 500 "квадратов" горят трёхэтажный жилой дом и надворные постройки

В Тюмени произошёл крупный пожар в трёхэтажном доме на улице Кооперативной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.48. В момент прибытия спасателей полыхали надворные постройки, общая площадь возгорания – 500 "квадратов". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 13.57 огонь локализован, в 14.11 сотрудники МЧС объявили о ликвидации открытого горения. Спасатели продолжают работать на месте.