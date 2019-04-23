Наложен арест на имущество сенатора Арашукова и его отца

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

Как сообщает ТАСС, имущество арестовано в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа. При этом перечень арестованного имущества не приводится.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Арашукова. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

Ранее Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от должности. В марте стало известно, что его отправят на психиатрическую экспертизу.