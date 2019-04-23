В Свердловской области идут переговоры о ГЧП в сфере строительства школ по национальному проекту "Образование"

О национальных проектах в сфере образования и об их реализации сегодня рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов на пресс-конференции в Доме журналистов.

Восемь нацпроектов, согласно указу президента, сейчас реализуются в области частично за счет федеральных средств, частично за счет областного финансирования, а также ведутся переговоры с банками и частными инвесторами по поводу строительства школ в приоритетном направлении "Современная школа". Если переговоры пройдут удачно, то впервые такой социально важный объект, как школа, будет построен на основаниях государственно-частного партнерства, передает корреспондент Накануне.RU.

Свердловская область участвует в конкурсе федерации на финансирование национальных проектов, получить которое, по словам министра, не так-то просто. Но Биктуганов заверил, что региональные власти будут прикладывать к этому усилия.

"В этом году мы участвовали только в направлении шести нацпроектов и по четырем получили финансовые средства, а реализацию остальных нацпроектов мы обеспечиваем через наши областные средства", - отметил Юрий Биктуганов.

Министр озвучил цифры: порядка 200 млн руб. федеральных средств выделено на реализацию национальных проектов по образованию в Свердловской области, областные средства, которые пойдут на реализацию нацпроекта в 2019 году - 800 млн руб. Выделять деньги на нацпроекты будут ежегодно и в дальнейшем планировать бюджет с учетом этих статей расходов.

"А вот нацпроект по демографии - там 1,5 млрд, - сказал министр, - это на детские сады, очень большая градация сумм финансовых средств на такие проекты идет. По строительству школ - мы получаем на сегодняшний день порядка 200 млн - это возвращение тех затрат, которые мы делаем. А своих затрат на школы - не менее 3-4 млрд. Мы же понимаем, что это ответственность наша, и надо сегодня искать ресурсы здесь, в субъекте".

Для этого, как рассказал министр образования Свердловской области, идут переговоры о строительстве школ не только на государственные средства: "Мы сегодня рассматриваем строительство школ за счет государственно-частного партнерства. Идут переговоры с банками, инвестором, который строит, а потом мы рассчитываемся с данным банком и инвестором в течение 10 лет".

Сегодня министерство находится на этапе переговоров с банками - на кону три объекта, обсуждаются процентные ставки и затраты инвестора. В Свердловской области необходимо создать 88 тыс. новых учебных мест для школьников, так как только в прошлом сентябре прирост учеников в области за счет миграции из других регионов составил 15 тыс. детей школьного возраста.

"Сегодня 11 объектов включены в строительство 2019 года, 13 проектов школ заготовлены и из них по шести проектам мы рассматриваем муниципально-частное партнерство, государственно-частное партнерство, поэтому изыскиваем в частности возможности использования любого варианта для того, чтобы ускорить процесс строительства объектов, которые очень важны и очень нужны сегодня системе образования", - отметил он.

В первую очередь школы будут строиться в тех муниципалитетах, где самый большой процент "вторых смен", так называемый коэффициент сменности, и где самое большое количество детей, которые нуждаются в том, чтобы перейти на односменный режим учебы.

"У нас Арамиль, например, - там 47% детей обучалось во вторую смену, поэтому в этом году уже заложили школы и начали строительство, по Екатеринбургу в некоторых районах, например, в Академическом, очень большое количество учащихся", - рассказал чиновник.

В целом министерство образования Свердловской области работает по восьми приоритетным направлениям, которые входят в национальные проекты "Образование" и "Демография". Среди них:

"Современная школа" - это строительство новых зданий с высокотехнологичным оборудованием;

проект "Успехи каждого ребенка" - строительство и создание центров дополнительного образования, где дети могли бы заниматься бесплатно за счет бюджета (разрабатывается система сертификатов на занятия);

важный социальный проект - поддержка семей, имеющих детей с ограниченными возможностями;

"Цифровая образовательная среда" - создание и развитие технопарков на 60 тыс. мест, других центров цифрового образования, где дети могут заниматься изучением языков программирования, а также создание необходимой для этого направления инфраструктуры в школах;

проект "Молодые профессионалы" - раннее профориентирование совместно с предприятиями (например, есть договоренности с заводом им. Калинина);

"Новые возможности для каждого" - волонтерские программы;

продолжается поддержка и реализация в Свердловской области национального проекта "Земский учитель" - субсидирование на покупку жилья и средства за переезд учителей в глубинку;

продвижение и использование системы дистанционного онлайн образования в удаленных сельских школах, где уровень качества педагогов не устраивает родителей - этот проект реализуется под названием "Российская электронная школа".

По мнению министра, никогда онлайн-образование и электронная школа не заменят обычную школу "из камня", так же как и личное общение педагога с ребенком остается важнейшим элементом образования, но цифровизация в образовательной сфере может стать мощным вспомогательным инструментом не только для обучения школьников и дистанционного образования, но и для того, чтобы снять с учителей нагрузку от непосильно большого количества отчетов, которые сегодня вынуждены делать педагоги. Должна произойти в первую очередь цифровизация отчетности - создание шаблонов, более легкое заполнение бумаг.

В рамках нацпроекта "Демография" в Свердловской области запланировано строительство 11 садиков с доясельными и ясельными группами, будет создано 17 тыс. дополнительных мест для дошкольников, так как есть большая востребованность ясельных групп.

Также министр заверил, что зарплаты учителей, которые должны были вырасти согласно указам президента, по данным министерства образования, сегодня приближены к средней зарплате по региону (но учитывается средняя зарплата педагога за 1,5 ставки, а не за одну ставку).

Напомним, президент Владимир Путин заявил о том, что образование сегодня нуждается в дополнительной помощи и поставил задачу перед всей системой образования РФ войти в мировую десятку лучших стран по уровню обучения, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках проекта "Пятилетка развития" поставил перед областным министерством задачу в сфере образования войти в тройку лучших регионов. Всего в рамках национальных проектов и задач, поставленных президентом России, в Свердловской области разработаны 55 региональных проектов. На их реализацию в 2019 году из средств федерального и областного бюджетов предусмотрено около 30 млрд руб.